La veste en cuir : un incontournable de l'automne-hiver

Confortable et adaptable à n'importe quelle occasion, la veste en cuir est le genre de pièce que l'on ressort volontiers lorsque les températures baissent. Si elle n'a jamais vraiment quitté les podiums, ce basique de la garde-robe se réinvente chaque année, revu et corrigé dans l'œil des créateurs. En grande prescriptrice du style, Hailey Bieber en a fait l'une de ses signatures mode et mise régulièrement sur une veste en cuir oversize pour twister ses looks.

La veste en cuir campe sur ses positions d'essentiel de l'automne-hiver La veste en cuir trouve son origine aux États-Unis dans les années 1920. Elle est imaginée par les frères Irving et Jack Schott, deux émigrés russes établis à New York qui se spécialisent dans la confection de vestes pour moto. Leur invention connaît alors un succès immédiat. Dans les années 1950, le cinéma s'empare de cette pièce novatrice et la popularise à travers des figures comme Marlon Brando ou encore James Dea

:

CLOSERFR: Hailey Bieber amoureuse : ce tendre message pour l'anniversaire de son chéri, Justin BieberPour les 29 ans de Justin Bieber le mercredi 1er mars 2023, sa femme Hailey lui a adressé un émouvant message. Découvrez-le avec Closer.

La source: closerfr | Lire la suite »

GRAZİA_FR: Hailey Bieber dévoile comment porter la pièce mode la plus tendance de la rentréeLa rentrée fait son retour, tout comme les basiques de notre garde-robe. Hailey Bieber nous montre comment porter LA pièce de l’automne.

La source: grazia_fr | Lire la suite »

VOGUEFRANCE: Comment Hailey Bieber s'approprie la tendance lingerie en 2023 ?La star adopte un caraco pile dans la tendance. On s'en fout

La source: VogueFrance | Lire la suite »

VOGUEFRANCE: Voici comment reproduire la manucure Barbiecore d'Hailey Bieber que tout le monde va lui piquerUn shot de rose bonbon, une soupçon de paillettes, Hailey Bieber et son œil expert… Et la magie des ongles opère ! È stata pagata per fare questo, non facciamo finta che i truffatori dell'influencer facciano qualcosa a meno che non ci siano soldi dietro.

La source: VogueFrance | Lire la suite »

FEMİNA_FR: Voici comment obtenir une bouche pulpeuse selon la maquilleuse d'Hailey BieberSur TikTok, la maquilleuse de stars Mary Phillips a dévoilé comment maquiller ses lèvres afin d'obtenir une bouche pulpeuse et très sensuelle....

La source: Femina_fr | Lire la suite »

VOGUE.FR: Comment porter la veste en cuir cet automne ?Cette veste intemporelle est le must-have d' Hailey Bieber pour la rentrée.

La source: Vogue.fr | Lire la suite »