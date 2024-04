La venue de Judith Butler au Centre Pompidou suscite la controverse

Le dimanche 3 mars la philosophe Judith Butler estimait que l’attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023, était à ses yeux «un soulèvement... et un acte de résistance armée».

Face à cette prise de position qui avait provoqué un véritable tollé, l’intellectuelle de 67 ans avait été contrainte de revenir sur sa pensée, renvoyant à un texte publié dans la revue AOC dans lequel elle condamnait le «massacre terrifiant et révoltant» commis par l'organisation terroriste le 7 octobre en Israël. Mais le mal était fait et de nombreuses voix indignées ne comprenaient pas que la présence de la pionnière de la théorie du genre soit annoncée au Centre Pompidou dans le cadre d’un débat-rencontre, du 24 au 28 avril prochains. Sur X, Rachel Kahn s’est révoltée contre la venue de possible de la professeur de l’université de Berkeley, auteur notamment de l’essai Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l’identit

Manichéisme de Judith Butler et BHL, fragilités d’Anne Sylvestre et BatmanROUVRIR LES IMAGINAIRES POLITIQUES. Quand le manichéisme est promu par des vedettes intellectuelles, académiques ou médiatiques, la nuance émerge d’une culture populaire injustement décriée dans les milieux critiques.

