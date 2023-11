La vasectomie en France : une demande en augmentation

En dix ans, le nombre de ces petites chirurgies a été multiplié par dix à douze en France. 23 306 interventions ont été pratiquées en 2021 (chiffres de l’Assurance maladie) et la demande ne cesse d’augmenter. Il faut se souvenir que jusqu’en 2001, l’intervention était interdite car considérée comme "une atteinte à l’intégrité physique du patient".

La marge de progression est donc importante, si l’on compare à un homme vasectomisé sur trois au Canada, 19 % dans les pays nordiques, 10 % au Royaume-Uni, 19 % en Corée du Sud, et 20 millions d’hommes en Chine et en Inde. Les hommes sont satisfaits La vasectomie, une contraception permanente, sûre et efficace pour l’homme, "est une intervention de plus en plus demandée, d’autant que c’est une petite chirurgie qui comporte un faible risque d’infections ou d’hématome (dans 1 à 2 % des cas)", commente le Dr Charlotte Methorst, chirurgienne urologue à Saint-Cloud. "Les patients sont globalement satisfaits de cette décision ", ajoute-t-ell





Midilibre » / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les outrages sexistes ont augmenté de 22 % en 2022 par rapport à 2021 en FranceLes outrages sexistes continuent d’augmenter en France avec 22 % d’infractions en plus au cours de l’année 2022 par rapport à 2021. Cela représente 2 800 infractions enregistrées par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMI).

La source: OuestFrance - 🏆 56. / 23,4375 Lire la suite »

La baisse des défaillances d'entreprises en France en 2021Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Hausse du taux de pauvreté en France en 2021, les associations s'inquiètentL'Insee a annoncé ce mardi que 9,1 millions de personnes se trouvaient en situation de pauvreté monétaire en France en 2021. Durant cette année, le taux de pauvreté a progressé de 0,9 point pour s'établir à 14,5% de la population. Une hausse qui inquiète les associations de lutte contre la précarité.

La source: Europe1 - 🏆 22. / 60,984 Lire la suite »

Le ministre de la Santé défend l'AME: 'un dispositif de santé publique'Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau à l'Assemblée nationale, le 31 octobre 2023

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Le ministre de la Santé défend l'AME: 'un dispositif de santé publique'L'aide médicale d'Etat (AME), que le Sénat veut supprimer, est 'un dispositif de santé publique' et 'on ne basculera jamais dans un dispositif type aide médicale d’urgence', a assuré dimanche le ministre de la Santé Aurélien Rousseau sur France info

La source: laprovence - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »

Le ministre de la Santé défend l'AME: «un dispositif de santé publique»L'aide médicale d'Etat (AME), que le Sénat veut supprimer, est «un dispositif de santé publique» et «on ne basculera jamais dans un dispositif type aide médicale d’urgence», a assuré dimanche le ministre de la Santé Aurélien Rousseau sur France info.

La source: LaCroix - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »