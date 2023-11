La VAE, une innovation sociale qui peine à tenir ses promesses

L’an dernier, en 2022, la VAE (validation des acquis de l’expérience) a fêté ses 20 ans. Mis en place par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, ce dispositif faisait figure alors de minirévolution culturelle dans un pays où le diplôme est roi. En permettant à tout individu justifiant d’une expérience professionnelle significative de décrocher diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle, il avait l’ambition d’égaliser les différentes manières d’apprendre.

Deux décennies plus tard, la VAE, qui apparaissait à l’époque comme une véritable innovation sociale, a-t-elle tenu ses promesses ? Pas sûr.La VAE, parent pauvre de la formation professionnelleLa VAE n’a jamais véritablement décollé: 18 000 VAE en 2020, 14 560 en 2021, 30 000 en 2022 (source : ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse), soit toujours moitié moins que l’objectif annuel initial de 60 00





