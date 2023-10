La Une de Rothen s’enflamme : OM/OL : Lyon est-il encore un concurrent pour Marseille ?

L'intégralité de l'émission « Rothen s’enflamme », le rendez-vous qui vous plonge dans un vestiaire de foot. Tous les soirs, des anciens joueurs professionnels analysent et débattent autour de l’actualité du foot.

La deuxième heure en intégralité de l'émission « Rothen s’enflamme », le rendez-vous qui vous plonge dans un vestiaire de foot. Tous les soirs, des anciens joueurs professionnels analysent et débattent autour de l’actualité du foot.

Les footballeurs parlent aux footballeurs ! « Rothen s’enflamme », le rendez-vous des passionnés du ballon rond revient pour une deuxième saison ! Jérôme Rothen animera des débats enflammés avec sa Dream Team d’anciens joueurs composée d’Emmanuel Petit, Lionel Charbonnier, Éric Di Meco, Mathieu Bodmer, Mathieu Valbuena et Jean-Michel Larqué. headtopics.com

La première heure en intégralité de l'émission « Rothen s’enflamme », le rendez-vous qui vous plonge dans un vestiaire de foot. Tous les soirs, des anciens joueurs professionnels analysent et débattent autour de l’actualité du foot.

Jérôme Rothen : "Je pense que Luis Enrique a encore du travail tactique, tu n'as pas les hommes pour jouer dans ce schéma" – 25/10

Lire la suite:

RMCsport »

Une femme décède dans un grave accident entre une voiture et un bus à LyonDans la nuit de mercredi 25 à jeudi 26 octobre 2023, une voiture a violemment percuté un bus à Lyon (Rhône). Grièvement blessée, l’une des passagères du véhicule a été transportée à l’hôpital où elle est décédée dans la nuit. Lire la suite ⮕

Jérôme Rothen : 'Le PSG nous devait une revanche après Newcastle'L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕

OM-OL : 'Le vestiaire est sacré' rappelle Grosso après les fuites dans la presseVIDEO - Présent ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur de l'OL Fabio Grosso est revenu sur les fuites dans la presse le concernant. L'Italien a rappelé que le vestiaire était 'sacré'. Lire la suite ⮕

«Une omerta s’est installée» : à Nice, une enquête ouverte après le suicide d’une fonctionnaireUne employée de la direction générale adjointe de la sécurité de Nice a mis fin à ses jours, début octobre, ce qui a poussé le parquet à ouvrir une enquête. Depuis longtemps, les syndicats dénoncent de mauvaises conditions de travail. Lire la suite ⮕

Ligue 1 : 'Lyon n’est plus un concurrent de l’OM', Rothen assure qu’il n’y a pas matchVIDEO - Rothen s’enflamme lance la 10e journée de Ligue 1 et s’attaque au choc OM-OL de dimanche. Jérôme Rothen charge les Gones et estiment qu’il n’y aucune comparaison possible entre les deux clubs concernant leur situation sportive respective. Lire la suite ⮕

Lyon: un mort et quatre blessés dans un accident entre une voiture et un bus TCLVIDÉO - Un accident de circulation a fait un mort et quatre blessés dans la nuit de ce mercredi 25 octobre à jeudi à Lyon (Rhône), a appris BFM Lyon, confirmant les informations de Lyon Mag. Une voiture est entrée en collision avec un bus TCL. Lire la suite ⮕