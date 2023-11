La tuerie de Chevaline : une affaire criminelle mystérieuse

C’est l’une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces vingt dernières années : la tuerie de Chevaline revient dans l’actualité avec une série documentaire qui lui est consacrée sur Canal +, en même temps que sort sa déclinaison en livre aux éditions Plon (« Affaire Chevaline, révélations sur un crime parfait »).

Le 5 septembre 2012, quatre corps étaient découverts sur le parking isolé du Martinet en Haute-Savoie : celui du cycliste Sylvain Mollier et ceux de trois membres de la famille Al-Hilli, britannique originaire d’Irak : le père, la mère et la grand-mère. Deux fillettes de cette même famille ont en revanche survécu à l’incompréhensible massacre.Alors que la procédure a été confiée depuis l’automne 2022 au pôle cold case de Nanterre, spécialisé dans les crimes non élucidés, l’ouvrage signé par les journalistes Imen Ghouahli et Brendan Kemmet balaie les principales pistes explorées par les magistrats. Avec une question centrale : l’enquête de Chevaline a-t-elle été ratée ? Les réponses de Brendan Kemme

:

