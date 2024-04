La transmission d'entreprises : un enjeu majeur en France

Selon Olivia Grégoire, ministre chargée des Entreprises, qui s'est exprimée sur ce sujet au Salon Go Entrepreneurs, mercredi, 400.000 sociétés devront être reprises dans les dix ans. (Shutterstock)la ministre déléguée chargée notamment des Entreprises, a mis le projecteur sur une épineuse question : la transmission d'entreprises. Dans les dix prochaines années, 400.000 sociétés devront, selon elle, être reprises. Et 25 % des dirigeants français ont plus de 60 ans.

Un sujet que l'exécutif entend prendre à bras-le-corps. « Les Français ne connaissent pas assez les dispositifs existants », insiste l'entourage de la ministre, citant le pacte Dutreil (qui permet une exonération partielle de 75 % des droits de mutation à titre gratuit) et l'exonération des cotisations sociales totale ou partielle pendant douze mois dans le cas d'une reprise. La ministre veut aussi évangéliser les étudiant

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LesEchos / 🏆 85. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'L’Occitanie est devenue la quatrième région touristique de France' selon Olivia Grégoire, ministre du TourismLa ministre déléguée au Tourisme, Olivia Grégoire, est à Toulouse ce mardi 26 mars pour le salon Rendez-vous en France 2024. Plus de 2000 professionnels du tourisme rencontreront 800 prescripteurs internationaux issus de 62 pays. Elle dresse un bilan du tourisme en Occitanie pour La Dépêche.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Olivia Grégoire chante du Clara Luciani en plein point presse : l’étonnante vidéoCe vendredi 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Olivia Grégoire a donné une conférence de presse à Matignon. Devant un parterre d’entrepreneuses, la femme politique a repris une chanson de Clara Luciani.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

8 mars: la ministre Olivia Grégoire chante 'La Grenade' de Clara Luciani à MatignonLors de la réception d'entrepreneuses à Matignon, la ministre a interprété le titre féministe de Clara Luciani, même si chanter n'est pas sa 'vocation', selon elle.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

La ministre Olivia Grégoire chante La Grenade de Clara Luciani à MatignonLa ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation a chantonné le titre de Clara Luciani devant une centaine d’entrepreneuses réunies à Matignon pour célébrer la journée internationale des droits des femmes le 8 mars.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Retard de paiements : Olivia Grégoire veut renforcer les sanctions à l’encontre des «mauvais payeurs»Pour lutter contre les retards de paiements qui fragilisent la trésorerie des petites et moyennes entreprises, la ministre souhaite «doubler les plafonds» des amendes et afficher publiquement les délais de paiements des collectivités locales.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Rejet du Ceta : «C'est un mauvais procès fait à un bon accord», estime Olivia GrégoireOlivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, répond aux questions de Romain Desarbres au sujet de l'organisation des Jeux olympiques et des chiffres du tourisme en 2023.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »