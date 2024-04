La transition énergétique vers la neutralité carbone nécessite des investissements massifs

Si le monde veut continuer de s'inscrire dans la trajectoire « net zéro » d'ici 2050, il faut accélérer la transition énergétique et en particulier tripler la capacité mondiale de production d'électricité renouvelable, réduire la dépendance aux combustibles fossiles de notre mix énergétique et déployer plus rapidement les nouvelles technologies innovantes et bas carbone. Mais, a reconnu aussi la COP28, la condition majeure de mise en œuvre de cette feuille de route demeure la mobilisation des capitaux. Les Nations Unies estiment que 2.600 milliards de dollars devraient être investis chaque année d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone

