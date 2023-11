La tour Incity reste la plus haute de la Part-Dieu

Avec ses 39 étages et sa flèche à 200 mètres, Incity (à gauche) reste la plus haute tour de la Part-Dieu. (JEFF PACHOUD/AFP)

Au bout d'un bras télescopique, une énorme pince déployée à une trentaine de mètres du sol croque les parois. Un filet d'eau limite les projections de poussière, d'autant que des milliers de voyageurs vont et viennent vers la gare SNCF de Lyon la Part-Dieu, toute proche. Depuis quelques jours, il ne reste que le squelette de béton de ce qui sera M +, un programme de 30.

, Allianz et Axa ont regroupé ici des cadres qui ont levé le doigt pour quitter la capitale. Et d'autres assureurs régionaux comme Apicil et April ont quitté leurs bureaux en périphérie de Lyon pour rejoindre La Part-Dieu, qui offre un avantage majeur : une gare TGV en pleine ville, au pied des bureaux, qui met Paris à 2 heures et Marseille à 1 h 40. headtopics.com

Le métro, le tram et les bus à haut niveau de service convergent vers ce noeud ferroviaire. Et l'aéroport international de Saint-Exupéry est relié en trente minutes par le tramway du Rhône Express. « C'est comme si Paris avait conservé sa gare d'Orsay en la reliant directement à Roissy et avait construit un quartier d'affaires autour », illustre Benoit de Fougeroux, directeur de BNP Real Estate à Lyon.

