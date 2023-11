La Toulonnaise Héloïse Pégourié deuxième des Championnats de France de Kitefoil

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

OUESTFRANCE: Les championnats d'Europe de cyclo-cross de retour à PontchâteauSept ans après, Pontchâteau va de nouveau avoir l’honneur ce week-end de recevoir les championnats d’Europe de cyclo-cross. Site majeur de la discipline en France, la commune n’avait plus accueilli de grandes compétitions depuis 2019 et une manche de Coupe du monde. L’occasion de revenir sur l’histoire qui a fait de Coët Roz un incontournable dans le paysage français.

BFMTV: Toulon: des plombiers solidaires interviennent gratuitement pour les personnes précairesVIDÉO - Dans l'agglomération toulonnaise, Veolia a lancé un service de plomberie gratuit pour aider les personnes précaires à régler des fuites d'eau.

OUESTFRANCE: Natation. Grousset, Manaudou, Mahieu… Les nageurs qualifiés pour les championnats d’EuropeLes championnats de France petit bassin se sont achevés dimanche, à Angers. Ils étaient qualificatifs pour les championnats d’Europe 25 m à Bucarest, en Roumanie (du 5 au 10 décembre). Découvrez ici la liste des nageurs tricolores qualifiés pour cette compétition.

LADEPECHEDUMIDI: Pétanque. Championnats des clubs par équipes : les verdicts vont tomberTant les Creisselloises et les Rieupeyrousaines en National 2 que, en championnats régionaux, les Quatre-Saisons et St-Sernin-sur-Rance chez les féminines, et Capdenac et les Quatre-Saisons en Open 1 ainsi que la Pétanque villefranchoise et La Primaube en Open 2 seront fixés sur leur sort (accession, maintien ou relégation) à l’issue de ce...

OUESTFRANCE: Championnats d’Europe de Judo. Le programme complet de la compétitionLes championnats d’Europe de judo se déroulent à Montpellier, de vendredi 3 novembre au dimanche 5 novembre. Les Français seront très attendus, avec plusieurs possibilités de médailles. Voici le programme de la compétition.

OUESTFRANCE: Le Mans. La boucherie Bossard récompensée pour sa terrine forestière de gibierLa recette familiale tenue secrète a réussi à la boucherie Bossard au Mans, lors des championnats de France des terrines et du pâté de lapin disputés fin octobre 2023 dans l’Orne.

