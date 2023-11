La terreur et ses conséquences

La terreur nous empêche de réfléchir. Nous dévore. C’est sa fonction première : permettre aux dominants de nous limiter au registre unique de l’émotion brute. Pas de pensée. Pas de critique. Pas d’analyse : terreur partout. Appelant la haine, qui appelle à encore plus de terreur. Je ne vois pas comment tout ça pourrait bien se terminer.

Terrorisé, dans un premier temps, par les atrocités commises par le Hamas lors de son attaque. Car la lutte pour l'émancipation, sous toutes ses formes, même armée quand la situation l'oblige, est légitime. Toujours. Mais pas les crimes de guerre et contre l'humanité. En aucun cas. Jamais. Et même si je sais très bien qu'il n'existe pas de « guerre propre ». Car, quoiqu'en disent nos adversaires idéologiques pour nous tremper dans leur propre boue, que nous n'avons pas pu rester insensibles face à ç

:

