La Terre abrite peut-être de gros morceaux d'une autre planète

- Entre espace et géologie - La recherche a conduit les experts de deux spécialités bien distinctes, l'espace et la géologie, à collaborer. Theia a percuté la Terre, alors en formation, à plus de 36.000 km/h, une vitesse suffisante pour qu'une partie de l'impacteur pénètre 'très profondément dans le manteau inférieur de la Terre'.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: La Terre abrite peut-être en son cœur, de gros morceaux d’une autre planèteDes scientifiques ont proposé mercredi une nouvelle théorie susceptible de résoudre deux mystères d’un seul coup, l’un tournant tous les jours autour de la Terre et l’autre concernant les entrailles de notre planète

LOBS: La Terre abrite peut-être les restes énormes d’une autre planèteL’astre qui aurait créé la Lune en percutant la future Terre il y a 4,5 milliards d’années aurait en partie pénétré dans les profondeurs de notre planète, y laissant des « reliques enfouies ».

LAPROVENCE: La Terre abrite peut-être de gros morceaux d'une autre planèteDes scientifiques ont proposé mercredi une nouvelle théorie susceptible de résoudre deux mystères d'un seul coup, l'un tournant tous les jours autour de la Terre et l'autre concernant les entrailles de notre planète

LEPOINT: La Terre abrite peut-être de gros morceaux d'une autre planèteDes scientifiques ont proposé mercredi une nouvelle théorie susceptible de résoudre deux mystères d'un seul coup, l'un tournant tous les jours autour...

RTLFRANCE: Une autre planète à l'intérieur de la Terre ? Une étude relance le débat sur l'histoire de la LunePour expliquer l'apparition de la Lune, les scientifiques évoquent une collision entre la Terre et une autre planète en formation. Pourtant, on n'a jamais retrouvé de morceaux de cette 'autre planète'. Des experts américains ont peut-être percé le mystère.

