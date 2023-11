La Terre abrite peut-être de gros morceaux d'une autre planète

Restait à trouver des restes de Theia. En regardant non pas en l'air, mais sous terre, si l'on en croit l'étude publiée dans Nature par une équipe de scientifiques d'institutions principalement américaines.

Elles sont plus chaudes et plus denses que le milieu qui les entoure. Et les simulations informatiques des chercheurs suggèrent que ces masses sont des"reliques enfouies" de Theia, qui ont pénétré dans la Terre au moment de la collision.

Ce qui rend"très, très étrange" qu'il n'en reste pas de trace visible, selon lui. Et ce qui a motivé sa réflexion:"Où est l'impacteur ? Ma réponse: sous la terre".La recherche a conduit les experts de deux spécialités bien distinctes, l'espace et la géologie, à collaborer.

Ces morceaux de roche essentiellement fondue, larges de plusieurs dizaines de kilomètres, ont refroidi et en se solidifiant sont descendus jusqu'à la limite du manteau et du noyau terrestre. Aidés en cela par une proportion plus importante d'oxyde de fer que celle du milieu terrestre, qui les a rendus plus lourds.

Un expert en sciences de la Terre et en exploration planétaire à l'Université écossaise de Stirling a dit à l'AFP que la théorie avancée par M. Yuan"s'accorde avec plusieurs indices existants"."C'est une trouvaille significative", selon Christian Schroeder, qui n'a pas participé à l'étude.

