La tendance Lazy Luxe et Post Romance prend le relais de Quiet luxury

La déferlante Quiet luxury est bel et bien passée. En 2024, les modeuses ne jureront que par les tendances Lazy Luxe et Post Romance.Sofia Richie, Kendall Jenner et compagnie vous ont peut-être bassinées avec la tendance Quiet luxury. Parce que paraître sophistiqué a un coût, et surtout, demande parfois des heures de préparation que vous n’avez pas, succombez au penchant cool du look de nos parvenues de Hollywood.Oubliez donc la très 2023 esthétique Quiet luxury.

Lassées de devoir feindre de ne jurer que par les pièces chicissimes, nos héritières un brin paresseuses et rebelles nous ont inventé la vibe Lazy luxe. Marre de cacher leur salopette XXL préférée, les modeuses BCBG, elles aussi, ont bien le droit de ne pas être impeccables tous les jours. Finalement, tout n’est qu’une question de dosag





