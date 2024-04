La tendance fruits et légumes s'impose dans la mode

La mode est insatiable! À chaque Fashion Week, une poignée de tendances sortent du lot. On a pu assister au retour du jean skinny (merci Miu Miu!) et de l'imprimé léopard dans sa version Indie Sleaze calquée sur Kate Moss dans les années 2010. Pourtant, celle qui s'est démarquée le plus reste la tendance fruits et légumes , aperçue en motif ou en véritable trompe-l’œil. Si cette pause gourmande n'est pas un phénomène nouveau, elle semble bel et bien s'imposer.

Mais que dit-elle de la mode et de son rapport à la nourriture ? La mode se veut healthy en 2024 ! Un bouquet d'asperges sous forme de sac ou des radis imprimés sur des bottes chez Loewe, des pommes, des fraises et des poires chez Balmain, des grappes de raisins cousues au col d'un veston chez S.S. Daley… Les fruits et légumes sont l'obsession des maisons et créateurs de mode pour l'automne-hiver 2024-202

Mode Tendance Fruits Légumes Automne-Hiver 2024-2025

