La tendance bijou de l'été prochain : la perle baroque

La perle baroque est déjà partout. Quelle sera la tendance bijou de l'été prochain ? Pépite fétiche de la Française, la perle repérée sur les défilés du printemps-été 2024 s'invite dans nos boîtes à bijoux. Exit les neobourgeoises, la tendance est à une autre bille nacrée : la perle baroque. Trésor aux courbes irrégulières façonnées par la nature qui nous invite à rêver à l'été. Habitué de la belle saison, on se surprend à le ressortir dès le retour des beaux jours.

Preuve avec Gigi Hadid ou encore Jasmine Tookes. Perle classique, piquée d'or et de diamants, peinte… les joailliers sortent des sentier battus. Vogue a sélectionné pour vous 12 bijoux à priser seul ou en layering. Plus de tendance bijou sur Vogu

