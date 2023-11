La tempête Ciaran se rapproche des côtes bretonnes pour frapper en milieu de semaine

Des vents forts et des précipitations importantes sont attendus mercredi sur l’ouest de la France. Selon les prévisions de Météo-France, « mercredi en fin de journée, la dépression Ciaran centrée au sud de l’Irlande apportera un temps agité à l’ouest d’un axe Poitou-Charentes/Hauts-de-France, avec de fortes rafales de vent pour la soirée et la nuit suivante, et des précipitations parfois soutenues ».

« Avec la douceur (toujours en cours) exceptionnelle de l’automne, les arbres ont à peu près 10 jours de retard sur leur dormance hivernale. Les feuilles restent présentes sur de nombreuses espèces. La prise au vent est donc plus forte et cela favorisera la chute des arbres », ajoute-t-il sur X.Le phénomène devrait se poursuivre jeudi, avec « un fort coup de vent probable sur le quart Nord-Ouest de la France », poursuit Météo-France.

