La tempête Ciaran progresse à travers le nord-ouest de la France, premiers dégâts

De nombreuses chutes d'arbres ont entraîné la fermeture temporaire de certains axes majeurs, notamment la RN12 dans les Côtes-d'Armor, et la RN 165 dans le Morbihan. Des coupures d'électricité ont également été recensées dans plusieurs départements, notamment le Finistère, le Morbihan et la Manche.

"Les rafales supérieures à 100 km/h s'étendent de la Vendée à l'Ouest Calvados en passant par la Sarthe. Sur les stations de l'arc Atlantique et de la façade ouest du département de la Manche, on a observé des rafales autour de 150 à 170 km/h voire davantage sur les sémaphores exposés", indique encore Météo-France.

Tout le littoral du Pas-de-Calais aux Pyrénées-Atlantique est désormais en vigilance orange vagues-submersion pour jeudi, de même que les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. La Corse-du-Sud est également en vigilance orange pour orages ainsi que pluie-inondation., des avions en difficulté au-dessus de l'aéroport de Nantes en soirée en raison des vents ont finalement été déroutés vers Toulouse.

Un peu partout sur le littoral, les appels à la prudence, notamment pour les promeneurs et les plaisanciers, se sont multipliés. Ces vagues-submersion s'avèrent particulièrement dévastatrices sur le littoral où des promeneurs imprudents sont régulièrement emportés.

