La tempête Ciaran progresse à travers le nord-ouest de la France, premiers dégâts

BFMTV: 'La tempête Ciaran sera aux abords de la France ce mercredi soir', indique Météo FranceVIDÉO - Météo France organise ce mardi une conférence de presse sur la tempête Ciaran, qui va frapper violemment l’ouest de la France à partir de ce mercredi soir.

ACTUFR: Tempête Ciaran : l'aéroport Brest Bretagne va fermer temporairementLes conditions météorologiques prévues avec l'arrivée de la tempête Ciaran incitent à la prudence. L'aéroport Brest Bretagne fermera mercredi 1er novembre à partir de 17 h.

LACROIX: Tempête Ciarán : la Bretagne en alerte orangeLe nord-ouest de la France, en particulier la Bretagne, est en alerte orange à l'approche de la tempête Ciarán. Des vents violents et un risque de submersion marine sont attendus sur le littoral atlantique et de la Manche.

LOBS: Alerte orange pour la tempête Ciaran en BretagneMétéo France a placé trois départements bretons en vigilance orange en prévision de la tempête Ciaran qui va frapper le quart nord-ouest de la France avec des rafales pouvant atteindre 170 km/h.

MEDIAPART: Tempête Ciaran: la circulation des poids lourds interdite en Bretagne jeudiLa circulation des poids lourds sera interdite en Bretagne jeudi en raison des fortes rafales de vent attendues à l’occasion du passage de la tempête Ciaran, a annoncé mercredi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune.

BFMTV: Tempête Ciaran: la circulation des poids lourds interdite en Bretagne jeudiQuelques heures avant le passage de la tempête Ciaran sur une partie du territoire, le gouvernement a détaillé ses mesures, notamment en matière de transport.

