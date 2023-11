La tempête Ciaran frappe le nord-ouest de la France avec violence et fait ses premiers dégâts

Tempête Ciaran : la circulation des TER en Bretagne et quatre autres régions suspendue, annonce la SNCF Vous utilisez un bloqueur de publicité. Nous vous conseillons de le désactiver afin d’accéder à nos vidéos.Et les premiers dégâts n’ont pas tardé à apparaître.

Météo France organise ce mardi une conférence de presse sur la tempête Ciaran, qui va frapper violemment l'ouest de la France à partir de ce mercredi soir.

La tempête Ciaran doit aborder le nord-ouest de la France mercredi en fin de journée et progresser sur le nord du pays jeudi. Elle devrait générer de puissantes rafales de vent sur le littoral et dans les terres.

La tempête Ciaran va frapper la France dès mercredi avec des rafales de vents allant jusqu'à 150 km/h.

Du fait de la situation exceptionnelle, Ouest-France a choisi de mettre l'ensemble des informations liées à la tempête Ciaran et à ses conséquences en accès libre et gratuit, site internet et journal numérique.

Transports limités jeudi, vigilance orange étendue à 30 départements, appels à la prudence: les autorités ont multiplié les mises en garde alors que la puissante tempête Ciaran a commencé à balayer les côtes bretonnes mercredi soir et devrait déferler sur un grand quart nord-ouest du pays durant la nuit.

