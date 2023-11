La télévision veut bénéficier de la manne de la fin des prospectus

Et si la mort programmée des bons vieux prospectus était l'occasion de revoir les règles relatives à la publicité sur chacun des médias ?

En tout cas, la télévision y réfléchit. Le SNPTV (Syndicat national de la publicité télévisée), regroupant les régies de TF1, M6, France Télévisions, Altice etc. a commandé une étude au Boston Consulting Group (BCG) en septembre - non publique mais que « Les Echos » ont pu consulter.

Cette étude, qui a pour objectif d'étudier « l'ouverture de la publicité TV à la promotion dans la distribution », pourrait modifier grandement les équilibres. Alors que nombre de distributeurs ont réduit voire arrêté les prospectus papier à l'imageUne manne de 150 millions d'euros headtopics.com

L'idée serait donc de revenir sur l'interdiction des promotions de la distribution sur le petit écran, sachant que les acteurs comme Lidl, Leclerc, Intermarché etc. sont des investisseurs très dynamiques en publicité. Il faut rappeler que plusieurs secteurs sont interdits de publicité en télévision en particulier l'édition littéraire et les promotions de la distribution.

L'étude du BCG explique qu'en profitant de la fin des prospectus papiers, la télévision pourrait capter autour de 150 millions d'euros (en comptant la fin des prospectus et la croissance du secteur). Précisément, le cabinet de conseils estime à 500 millions le budget « prospectus » qui pourrait être réinvesti dans les médias dans les prochaines années, dont la télévision prendrait potentiellement une partie. headtopics.com

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

Les États-Unis renforcent les restrictions sur les semi-conducteurs chinoisLes États-Unis vont imposer de nouvelles restrictions pour empêcher la Chine de contourner les sanctions sur les semi-conducteurs, indispensables au développement de l'IA. Les fabricants chinois avaient trouvé une astuce en proposant des produits similaires aux puces Nvidia, mais cette faille sera comblée par les mesures américaines. Lire la suite ⮕

Les Français se passionnent pour les nichoirs et les oiseauxLes Français sont de plus en plus intéressés par les nichoirs et les oiseaux, et font tout pour les attirer. Les nichoirs sont devenus une nouvelle passion, avec de nombreux ateliers de création et inaugurations par des écoles, communes et associations. Chacun est invité à devenir "nichoiriste" et à observer la vie sauvage depuis chez soi. Une belle initiative pour aider la nature. Lire la suite ⮕

Victoires pour les Philadelphia 76ers, les Minnesota Timberwolves et les Detroit PistonsLes Philadelphia 76ers ont battu Toronto, les Minnesota Timberwolves ont dominé Miami et les Detroit Pistons ont vaincu les Chicago Bulls. Lire la suite ⮕

Les transports anciens de Nantes à travers les photographies et les cartes postalesDepuis plus de vingt ans, l'auteur collecte des photographies et des cartes postales rares sur Nantes du début du XXe siècle. Il publie des livres sur l'histoire des rues, les vieux commerces et les personnages pittoresques. Découvrez l'univers des transports anciens de la ville à travers ces témoignages visuels uniques. Lire la suite ⮕

Départ tonique pour les Ultim, les Ocean fifty et les Class40Les Ultim, les Ocean fifty et les Class40 ont pris le départ dans des conditions toniques. Les pointes de vitesse ont atteint une quarantaine de nœuds. Charlie Dalin, le skipper de l'Imoca Macif, a été victime d'une violente chute lors d'une pige sur 11th Hour en mai 2023. Il porte désormais un casque en cas de conditions météo difficiles. Bien qu'il ait déclaré forfait pour la Transat Jacques Vabre 2023, il prendra tout de même le départ pour assurer sa qualification pour le Vendée Globe 2024. Lire la suite ⮕