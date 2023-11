La surcote : un dispositif pour améliorer votre pension de retraite

Pour de nombreux salariés en fin de carrière, le niveau de la future pension de retraite est source d’angoisse. En effet, la perte de pouvoir d’achat est systématique, en moyenne de 25%. Il existe néanmoins un dispositif qui vous permet d'améliorer votre pension: la surcote.A l'approche de la retraite, il y a parfois un peu d'excitation, mais aussi d'appréhension, de la part des salariés.

Un nouveau rythme à trouver, de nouvelles habitudes, mais aussi une perte de votre pouvoir d'achat préoccupante avec une inflation élevée. Entre votre salaire et votre pension de retraite, vous avez une perte de revenus de 25% en moyenne. Une différence de taille, qu'il faut anticiper.vous pouvez bénéficier de la surcote qui peut vous apporter un bonus pérennedès lors que vous travaillez au-delà de l'âge légal de départ en retraite et que vous avez tous les trimestres requis pour avoir le taux plein. Chaque trimestre supplémentaire vous donne droit à une surcote de 1,25%, dans les limites de 4 par an, soit un bonus maximum de 5% par année supplémentaire travaillé





