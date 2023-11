La stratégie de Mélenchon

La stratégie de MélenchonÀ entendre cette vieille connaissance du leader insoumis, ce dernier serait dans une phase d’expérimentation politique : « Après chaque défaite, Jean-Luc tâtonne sur la stratégie qu’il va adopter pour essayer de gagner la prochaine fois », explique-t-elle. Ainsi, ceux qui prêtaient à « JLM » l’intention de faire de la Nupes le véhicule d’une candidature unique à gauche se tromperaient.

« La Nupes, c’était installer la France insoumise, sortir de la marginalité et acter ce qu’il estime être sa domination sur son camp, poursuit notre interlocuteur. Mais je n’ai jamais imaginé que ce serait sa prochaine stratégie de victoire, parce qu’il reste convaincu que la dynamique d’union de la gauche ne se suffira pas à elle-même. » Et de conclure : « Là, il pense que la dynamique se trouve dans les banlieues. Mais il confond la population des banlieues avec la frange la plus radicale de sa jeuness





