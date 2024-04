La sonde Parker Solar Probe observe une éjection de masse coronale près du Soleil

La sonde Parker Solar Probe observe une éjection de masse coronale en plongeant près du Soleil. Les reconfigurations brutales du champ magnétique solaire donnent lieu à des éruptions solaires dégageant une énergie gigantesque.

