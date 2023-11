La soirée de la honte. Le bus lyonnais caillassé, l’entraîneur Fabio Grosso blessé. Le monde du football est-il devenu détestable ? Le sport est-il...

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Une émission durant laquelle VOUS avez la parole....Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd’hui la violence dans le football, après l'agression de l'entraineur lyonais à Marseille hier soir.

