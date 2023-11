La SNCF pourrait perturber les fêtes de fin d'année

La SNCF va-t-elle perturber les fêtes de fin d'année ? Le syndicat SUD-Rail a annoncé 'construire une puissante mobilisation' à un peu plus d'un mois des vacances scolaires de Noël, qui débutent le 23 décembre. En 2022, le mouvement des contrôleurs, lancé en dehors de tout cadre syndical, avait empêché 200 000 voyageurs de prendre leur train le week-end du 24 décembre.

Le syndicat, troisième en termes de représentativité au sein du groupe ferroviaire, n'exclut pas des journées d'action au moment des vacances de Noël, écrit-il dans une lettre adressée aux autres syndicats de la SNCF, la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire et la CFDT-Cheminots, et révélée mardi 14 novembre par Le Parisien. SUD-Rail veut une mobilisation 'exclusivement sur le sujet des salaires, permettant d'unifier les cheminotes et cheminots statutaires et contractuels', rapporte BFMT

