La sixième et dernière saison de "The Crown" est disponible sur Netflix

Les dix épisodes de la sixième et dernière saison sortent sur Netflix en deux temps : cinq jeudi, puis l'autre moitié le 14 décembre, contraignant les inconditionnels pressés à la patience. Au fil des 60 heures diffusées depuis 2016, la souveraine aura été interprétée successivement par Claire Foy, Olivia Colman puis Imelda Staunton.

Depuis le mariage de la jeune princesse dans le Royaume-Uni d'après-guerre aux crises familiales des années 1990, la série, avec pléthore de stars et un budget estimé à des centaines de millions de dollars, entremêle événements historiques et scènes intimistes, assumant des libertés parfois controversées avec la vérité. Dans les années précédant sa mort, le 8 septembre 2022, le succès planétaire de "The Crown" a contribué à ériger au statut d'icône planétaire Elizabeth II, une souveraine qui est toujours parvenue à garder la moindre de ses opinions secrète et a rarement laissé percer ses émotions en publi

GQ_FRANCE: Les cinéastes collaborant avec Netflix doivent capter l'attention des abonnés dès les premières minutesIl paraitrait qu’on demande aux cinéastes collaborant avec Netflix de ne pas trop faire patienter leurs abonnés. Que ces derniers, impatients et zappant à la vitesse du “Tudum !”, décideraient dans les cinq premières minutes d’un programme s’ils vont le poursuivre ou aller voir ailleurs. Cette règle, charmante épée de Damoclès placée au-dessus des réalisateurs, condamne certains d'entre eux à sortir les muscles pour capter l’attention de l’abonné.

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

MAGAZİNECAPİTAL: Les prix des produits de Noël augmentent, mais les consommateurs dépensent moinsLes prix des produits de Noël tels que le foie gras, les spiritueux et les champagnes augmentent, mais les consommateurs ont décidé de dépenser moins. Selon une étude, ils alloueront 120 euros pour leurs repas de fêtes de fin d'année, soit 7 euros de moins que l'an passé. Les magasins mettent en place des opérations pour contenir les dépenses des clients.

LEPARİSİEN_75: Votation citoyenne à Paris pour limiter les SUV et les 4x4La Ville de Paris va organiser le 4 février prochain une votation citoyenne pour décider s’il faut limiter la présence des SUV et des 4x4 dans la ville. Les propriétaires de véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 1,6 tonne, ainsi que ceux de véhicules électriques de 2 tonnes ou plus sont visés. Le tarif plus élevé ne concernerait pas le stationnement résidentiel.

20MİNUTES: Les titres-restaurants pourront toujours être utilisés pour payer toutes les courses alimentairesBonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Alors que l’inflation étrangle les ménages, le gouvernement est finalement revenu sur son idée de réduire la liste des aliments pouvant être achetés avec les titres-restaurants au 1er janvier 2024. Il restera possible d’utiliser les titres-restaurants pour payer toutes les courses alimentaires, a annoncé mardi la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, alors que la liste des produits éligibles devait se raccourcir au 1er janvier 2024.

