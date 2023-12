La situation se détériore rapidement à Gaza et en Cisjordanie occupée

Le quotidien est toujours plus rude à Gaza ce jeudi 28 décembre. De nombreux hôpitaux ne fonctionnent plus, la famine s’étend et il n'est pas possible d'avoir accès à l’eau potable dans certaines localités. En Cisjordanie occupée, l'ONU dénonce aussi une détérioration rapide des droits humains pour la population palestinienne et demande à Israël de mettre fin aux « homicides illégaux ».

Les débris après les raids de l'armée israélienne sur le camp de réfugiés de Nur Shams, en Cisjordanie, le 27 décembre 2023. Dans les douze dernières semaines, 83 enfants ont été tués. 124 enfants palestiniens et 6 enfants israéliens ont été tués dans des violences liées au conflit entre Israël et Palestine depuis début 2023. Le Hezbollah et l’armée israélienne observaient les premières semaines du conflit des règles d’engagement tacites qui permettaient d’épargner les zones résidentielles et de limiter les échanges de tirs. Mais ces forces israéliennes ont également multiplié les raids dans des grandes villes de Cisjordanie occupée dans la nuit





