La sincérité de Marine Le Pen dans sa lutte contre l'antisémitisme jugée par les Français

Alors que la présence du Rassemblement national à la marche contre l'antisémitisme organisée dimanche a fait débat au sein de la classe politique, 57% des Français jugent que la cheffe des députés RN, Marine Le Pen, est sincère dans sa lutte contre l'antisémitisme, selon un nouveau sondage "L'Opinion en direct", piloté par l'institut Elabe pour BFMTV et publié le 15 novembre 2023.

Dans le détail, 19% des personnes interrogées la jugent très sincère, 38% plutôt sincère, 22% pas vraiment sincère et 20% pas du tout sincère (1% n'ont pas répondu). De fait, 60% des personnes interrogées par l'institut Elabe estiment que Marine Le Pen et le Rassemblement national avaient leur place dans cette marche contre l’antisémitisme. Les membres du RN ont marché en queue de cortège, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, ayant annoncé qu'ils ne défileraient "pas à côté" d'eu

