La série «The New Look» de Christian Dior se dévoile avec de premières images prometteuses

La série consacrée à Christian Dior «The New Look», disponible le 14 février sur Apple TV+, se dévoile avec de premières images prometteuses de Juliette Binoche et Ben Mendelsohn. 12 février 1947. À Paris, au 30, avenue Montaigne, Christian Dior présente une première collection printemps-été qui marquera l'histoire de la mode française à tout jamais. Baptisée « Corolle », elle redéfinit les codes de la silhouette féminine.

Vestes cintrées, taille de guêpe, longues jupes aux volumes amples, épaules arrondies… Le célèbre tailleur-bar fait son entrée sur le podium. Carmel Snow, rédactrice en chef du magazine Harper’s Bazaar à l'époque, voit en cette collection une nouvelle ère, un véritable « new look ». Alors, forcément, monsieur Dior fait de l'ombre à mademoiselle Chanel. Les collections de la créatrice, qui libéraient la taille et revisitaient la petite robe noire pour le jour comme pour le soir, sont éclipsées par l'audace de son homologu





