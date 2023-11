La série Sambre revient sur l'affaire du violeur français Dino Scala

Un hommage aux victimes et un doigt d’honneur à la culture du viol. La série Sambre, diffusée ce lundi 13 novembre 2023 sur France 2, revient sur l’affaire du violeur français multi-récidiviste Dino Scala. À partir de l’enquête journalistique et minutieuse de l'autrice Alice Géraud, qui a signé Sambre : radioscopie d’un fait divers (2023, Éd. JCLattès), et a co-écrit la série avec Marc Herpoux, Jean-Xavier de Lestrade réalise le portrait d’une société et d’une police incapables.

Incapables d’écouter les victimes de violences sexuelles et incapables d’enquêter sur ses auteurs. Pour mieux comprendre cette mini-série librement inspirée de faits réels terrifiants, voici la véritable histoire de celui qui était alors surnommé 'le violeur de la Sambre'. Une violence schématisée Dino Scala a violé, tenté de violer ou agressé sexuellement au moins une cinquantaine de femmes de 1988 à 2018, le long de la rivière franco-belge, la Sambre. Durant trente ans, celui que l'on décrit comme '

