La série 'Plus belle la vie' va changer de nom pour son retour sur TF1

Le retour de Plus belle la vie à l'écran se précise. En plus des nouveaux décors -le tournage a commencé ce mercredi 25 octobre à Allauch- la série culte marseillaise va changer de nom. Après 18 ans de diffusion sur France 3, et son arrêt en 2022, Plus belle la vie va renaître sur TF1 en 2024 sous le nom de Plus belle la vie, encore plus belle, indique Le Parisien.

"Il ne s’agit pas de faire une saison 19, mais bien la saison 1 d’une série qui s’appellera désormais Plus belle la vie, encore plus belle", assure Stéphanie Brémond, directrice générale adjointe en charge des feuilletons et des séries longues chez Newen France, à nos confrères.

Allauch: le maire espère 'doubler la fréquentation touristique' avec le tournage de 'Plus belle la vie'Le tournage de la nouvelle saison de la série marseillaise, diffusée sur TF1 en 2024 après 18 ans sur France 3, a commencé ce mercredi 25 octobre.

'On est très heureux': le tournage de la série 'Plus belle la vie' a débuté dans le village d'AllauchLes équipes de 'Plus belle la vie' étaient à Allauch ce mercredi 25 octobre pour leur première journée de tournage dans le village provençal. Cette nouvelle saison devrait être diffusée en 2024 sur TF1.

