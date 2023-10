La série phare de Netflix «The Crown» dévoile sa bande-annonce pour une ultime saison

arrive sur Netflix le 16 novembre. Pour patienter, la bande-annonce vient de sortir. Cette série britannique qui relate la vie de la reine Elizabeth II et de sa famille est une fiction inspirée de la réalité, rappelle son créateur. La saison évoquera notamment la mort de Lady Di.Dès les premières images, la princesse Diana est seule, perdue ou alors traquée par les médias et les tabloïds britanniques.

Les quatre premiers épisodes sont attendus le 16 novembre. Pour la suite, il faudra patienter jusqu’au 14 décembre. Parmi les autres sujets évoqués, le jubilé d’or de la reine Elizabeth II en 2002 ou encore le mariage de Camilla et Charles, trois ans plus tard.

Imelda Staunton interprète à nouveau Elizabeth II et de nouveaux visages incarneront William et Harry en adolescents et jeunes adultes.est l'un des plus grands succès de Netflix, se hissant dans le top 10 des programmes les plus regardés sur la plateforme américaine dans 88 pays. La série a ravivé l'intérêt pour la monarchie britannique et compte des adeptes dans le monde entier. headtopics.com

