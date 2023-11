La sélection Côte Basque-Landes bat les All Blacks lors de leur tournée en France

Vous en souvenez-vous ? Le 30 octobre 1990 à Bayonne, la sélection Côte Basque- Landes réussissait la performance de battre les All Blacks, champions du monde en titre, lors de leur tournée en France. « Sud Ouest » ouvre ses archives

À l’automne 1990, la légendaire équipe de Nouvelle Zélande vient fouler les pelouses françaises pour une série de test-matches. Formation rugbystique redoutée, elle fait trembler bon nombre d’adversaires. Mais les, bien que privés de leurs internationaux, n’ont pas vacillé et ont relevé vaillamment le défi en ce jour historique du 30...

Tournée des All Blacks en France, ici à Bayonne. À gauche Alex Wyllie chez Pierrot Cacareigt, le 31 octobre 1990.À un an du match d’ouverture de la Coupe du monde 2023 entre la France et la Nouvelle-Zélande, le manager des Bleus Raphaël Ibañez a répondu aux questions des lecteurs de « Sud Ouest » à Bordeaux

Et surtout ne pas les sous-estimer, car cette défaite eut pour conséquence de les piquer au vif : ils ne laissèrent aucune chance au Quinze de France, qui fut écrasé trois jours plus tard à Nantes 24 à 3 et dix jours après, 30 à 12 au Parc des Princes. headtopics.com

