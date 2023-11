La sélection Closer des cadeaux de Noël pour votre amoureux Une carte cadeau PlayStation, pour faire plaisir à coup sûr Si votre compagnon joue fréquemment à la console PS4 ou la PS5, la carte cadeau PlayStation lui permettra de s’offrir un nouveau jeu, ou n’importe quel téléchargement (extensions, etc.) sur le PlayStation Store. De quoi lui faire plaisir sans vous casser la tête sur le choix de la licence ! La garantie d'un cadeau inratable.

Un parfum qu’il portera pendant au moins plusieurs mois Voilà une idée de cadeau qui est en même temps utile et durable ! Le parfum fait partie des incontournables toujours appréciés sous le sapin de Noël. Libre à vous de commander celui qui vous plaît le plus : n’hésitez pas à mener votre enquête pour également savoir lequel votre chéri préfèrerait. Un tapis de course pour les férus de sport Vous connaissez la passion de votre cher et tendre pour la course à pied, et vous aimeriez l’encourager ? Sachez que vous pouvez trouver des tapis de course à tous les pri

:

20MİNUTES: Une crise qui en évite une autre ?Depuis le début du mois de novembre, la partie ouest du Pas-de-Calais est confrontée à une série d’événements climatiques dont on peine à voir le bout. Deux tempêtes successives, des pluies diluviennes, des crues de fleuves et des inondations historiques… Un cumul de catastrophes avec, à la clé, des dégâts qui se chiffreront en dizaines de millions d’euros. La terrible ironie de ces événements, c’est qu’ils surviennent alors que le département sort à peine d’une longue période de sécheresse et de restrictions des usages de la ressource en eau. Dans leur malheur actuel, les habitants du Pas-de-Calais peuvent néanmoins espérer échapper à une nouvelle sécheresse qui se profilait pourtant inéluctablement en 2024.Fin août dernier, le préfet du Pas-de-Calais décidait de « maintenir l’ensemble des bassins versants du département en état de vigilance sécheresse ».

GQ_FRANCE: Un biopic sur Elvis sans ses chansons : une opportunité pour une BO inoubliableDans le biopic Priscilla de Sofia Coppola, les producteurs n'ont pas obtenu les droits pour utiliser les chansons d'Elvis Presley. Cela a poussé le groupe Phoenix à créer une musique originale inoubliable pour le film.

FRANDROİD: Les meilleures consoles de jeux en 2023Profitez des exclusivités Playstation 8 /10 Sony PlayStation 5 • Excellente manette • Excellents graphismes • Rétrocompatibilité soignée • Un look massif et old school Le test 549 € Toute l'offre du Game Pass 9 /10 Microsoft Xbox Series X • Puissante et silencieuse • De la vraie 4K • Un Xbox Game Pass séduisant • Une manette qui n'innove pas Le test 499 € La console familiale 8 /10 Nintendo Switch OLED • Un meilleur affichage avec l'OLED • Un port Ethernet bienvenu • Le catalogue Nintendo au complet • Une puissance graphique toujours limitée... Le test 319 €

MAGAZİNECAPİTAL: PlayStation 5 : les bons plans à ne pas manquer pour le Black FridayEn quête d'une PlayStation 5 pour le Black Friday ? Découvrez les promotions et les conseils pour ne pas manquer les bonnes affaires sur la console de Sony.

20MİNUTES: Des cadeaux insolites pour Noël au salon de la sûreté et de la sécurité intérieureA un mois et demi de Noël, 20 Minutes s’est rendu au Milipol, le salon de la sûreté et de la sécurité intérieure, pour faire sa liste de cadeaux. Comme on pouvait s’y attendre, ce genre d’évènement fait la part belle aux armes : fusils d’assaut, armes de poing, véhicules et même missiles. Pas de souci, on a repéré cinq objets totalement insolites et non violents pour remplir la hutte du père noël.

MEDİAPART: Les Etats généraux de la presse indépendantePlus de 80 médias, organisations et collectifs de journalistes organisent les « Etats généraux de la presse indépendante ». Cette initiative, proposée par le FPL, est une réponse à des états généraux présidentiels de l’information voulus par l’Elysée. Nous vous donnons rendez-vous le 30 novembre pour une grande réunion publique à Paris, qui sera suivie d’événements en régions. Inscrivez-vous., se concrétise. Soixante-dix médias indépendants et une quinzaine de syndicats, organisations, collectifs de journalistes ont rejoint cette initiative. C’est un événement rare que de voir une large partie de la profession se retrouver pour défendre des valeurs communes et un droit fondamental : la liberté d’informer, c’est-à-dire le droit de chacune et chacun d’accéder à une information pluraliste, indépendante et de qualité. Ces Etats généraux de la presse indépendante ne sont pas une affaire de journalistes parlant entre journalistes

