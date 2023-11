La sécurité, un critère important pour les voitures électriques

Lorsque l’on cherche une nouvelle voiture, on regarde souvent plusieurs choses afin de savoir si un modèle est fait pour nous. Et généralement, ce sont les mêmes critères qui reviennent, comme le design et le prix. Pour l’électrique, l’autonomie est aussi beaucoup prise en compte, alors qu’elle demeure encore un frein pour beaucoup. Un accident impressionnant Mais il y a également un autre aspect qui doit être regardé de près, et qui ne l’est pas toujours.

Il s’agit de la sécurité, qui est généralement matérialisée par une note sur cinq étoiles attribuée par l’organisme indépendant EuroNCAP sur le Vieux Continent. Et à cette épreuve, de nombreux constructeurs se sont distingués, comme Tesla ainsi que plusieurs marques chinoises. C’est par exemple le cas de BYD, qui cartonne avec ses Dolphin et Seal récemment testées. La compacte et la berline ont en effet obtenu le score maximal et d’excellentes notes. Il faut dire que le constructeur chinois mise beaucoup sur ses nombreuses technologies au service de la sécurité





