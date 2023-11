La saison des raclettes et ses conséquences sur la digestion

Cet automne, lorsque le froid pointe le bout de son nez, c’est le moment propice de lancer la saison des raclettes. Si depuis cet été, on trempait ses bâtonnets de concombre dans du houmous, désormais, ce sont les mouvements de poêlons qui se pressent autour de la table. Sauf que le grand retour du combo fromage-charcuterie peut égratigner au passage le système digestif de certains invités.

La cause du problème est simple : près de neuf mois environ vous séparent de la dernière raclette savourée. «Le corps n'est plus habitué à recevoir un apport aussi massif de graisses à traiter par le foie et la vésicule biliaire. Les organes se retrouvent dépassés, ils ne réussissent pas à traiter l'information. On se retrouve ainsi à avoir comme une mini-crise de foie», résume le nutritionniste Raphaël Gruman (1). Sans compter que le manque de fibres contenues dans ce repas montagnard contribue aussi à perturber la digestio





Madamefigaro » / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Usurpation d'identité : comment s'en protéger et comment s'en sortir ?Voici les bons réflexes à adopter pour vous prémunir d'une usurpation d'identité ou, si vous en êtes victime, pour réagir rapidement.

La source: ladepechedumidi - 🏆 24. / 58,52 Lire la suite »

Harcèlement scolaire: comment repérer que mon enfant harcèle un camarade et comment réagir?La détection et la prise en charge des élèves harceleurs est l'autre versant de la lutte contre le harcèlement scolaire, un fléau qui fait l'objet d'une journée nationale ce jeudi.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Saint-Brevin-les-Pins : comment Mélanie, employée du casino, a évolué dans l'entrepriseVingt ans : c'est le nombre d'années qui lient Mélanie et le casino JOA de Saint-Brevin-les-Pins, où la jeune femme a débuté sa vie professionnelle qui n'a cessé d'évoluer.

La source: Lille_actu - 🏆 75. / 22,5 Lire la suite »

Comment prier avec son corpsParadoxe pour une religion de l’incarnation, la prière a souvent du mal à s’exprimer par le corps dans le christianisme. Dans les centres spirituels, des stages, formations et sessions aident de plus en plus les chrétiens à reconnecter le corps, l’âme et le cœur.

La source: LaCroix - 🏆 18. / 67,6 Lire la suite »

Liverpool : comment le Téfécé a reconquis ses supportersPorté par un énorme engouement populaire depuis deux ans autour d’un titre en Ligue 2, une remontée en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France, le club toulousain se prépare à une grande soirée de Coupe d’Europe après quatorze ans de disette

La source: sudouest - 🏆 57. / 22,68 Lire la suite »

Comment le travail hybride participe à une redynamisation des territoires ?L’arrivée de télétravailleurs en dehors des centres urbains entraîne l’émergence de nouveaux concepts de bureaux partagés

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »