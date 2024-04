La saison des feux de forêts en Provence

On le sait, en Provence, la saison des feux de forêts ne se limite pas à une période allant de début juillet à fin août. Ce type d'incendie peut parfois commencer dès le mois de février et devenir assez violent à la fin du printemps. C'est en ce sens que les fortes précipitations de mars (plusieurs records ont été battus) et celles de février jouent un rôle très positif en minimisant sérieusement le risque que la forêt provençale ne s'embrase avant même l'arrivée ou la proximité de l'été.

Ces pluies intenses 'permettront d'éviter les feux précoces et l'on devrait être tranquilles pratiquement jusqu'à la fin juin', explique Paul Marquis, expert en météo chez les pompiers du Sdis 13. Si 2022 et 2023 ont été en dessous des moyennes pluviométriques habituelles, en 2024 c'est tout le contraire qui se profile. 'Sur Marignane, le cumul de pluie du 1er Janvier au 1er Avril 2024 atteint 261,4 m

