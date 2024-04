La Russie saisit des explosifs dissimulés dans des icônes en provenance d'Ukraine

Les services russes de sécurité (FSB) ont annoncé avoir saisi des dizaines de kilos d’explosifs en provenance d’Ukraine, dissimulés dans des icônes orthodoxes et qui auraient transité par l’UE. La saisie a été effectuée lors d’une inspection d’une cargaison d’icônes et d’objets religieux dans la région de Pskov (nord-ouest), à la frontière entre la Russie et la Lettonie, a indiqué le FSB dans un communiqué.

