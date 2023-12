La Russie prévient que la frappe sur Belgorod ne restera pas « impunie » Moscou accuse l'armée ukrainienne d'une attaque qui a fait quatorze morts, dont deux enfants, et 108 blessés, selon un nouveau bilan, samedi à Belgorod, une ville russe proche de la frontière. « Cette attaque ne restera pas impunie », a déclaré le ministère russe de la Défense sur Telegram, assurant avoir réussi à intercepter deux missiles et la « plupart » des roquettes lancées contre la ville.

Le fondateur et patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, « SBF », son surnom, échappe à un second procès. Début novembre, Sam Bankman-Fried avait été déclaré coupable des sept chefs d'accusation retenus contre lui pour avoir détourné plusieurs milliards de dollars de dépôts de clients sans leur autorisation. L'l'ancien magnat des cryptomonnaies risque jusqu'à 110 années de réclusion criminelle. Sa peine doit être prononcée par le juge fédéral Lewis Kaplan, le 28 mar





LesEchos » / 🏆 85. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Restrictions sur l'avortement en RussieDe nombreuses régions russes restreignent l'accès à l'avortement et rendent les contraceptifs d'urgence plus difficiles à obtenir, en accord avec la doctrine conservatrice de Vladimir Poutine.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Russie : Vladimir Poutine se présente à l'élection présidentielle de mars 2024Le chef de l'Etat russe, qu'une révision constitutionnelle de 2020 autorise à être candidat encore en 2024 et 2030, peut théoriquement se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

L'Union européenne donne son feu vert aux négociations d'adhésion de l'UkraineLes leaders de l'Union européenne, réunis à Bruxelles, ont donné leur feu vert au coup d'envoi des négociations d'adhésion de l'Ukraine. C'est une décision historique pour l'Union qui se rapproche un peu plus d'une Europe élargie, s’étirant vers une Russie toujours plus hégémonique. C'est aussi un signal politique fort de soutien au président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Ukraine : Valery Zaloujny, commandant en chef des armées et désormais rival de Volodymyr ZelenskyLe commandant en chef des armées ukrainiennes s'affirme de plus en plus comme un potentiel rival politique pour le charismatique président. Car la popularité de Valery Zaloujny grandit, malgré les difficultés sur le front de la guerre contre la Russie.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

Hubert Reeves : "L'astronomie vous nourrit sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan émotif" : épisode • 2 du podcast Hubert Reeves, le penseur étoileAnti-matière, aurore boréale, expansion de l'univers, comètes ou encore étoiles filantes, dans la première partie de cet entretien avec Charles Ritter, ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique à l’institut d’astrophysique, Hubert Reeves revenait sur les mystères de l'univers.Quand Aristote a affiné sa technique, il nous a permis de trouver un instrument pour inventorier le réel et pour faire des expériences . Maintenant, il faut admettre que les contraires peuvent exister en même temps avec la même puissance, la même réalité, la même force. C’est la raison de la rencontre entreA l’occasion d’une expérience faite par les Russes autour du concept de matière et d’antimatière, la Russie a créé un noyau à trois particules : deux négatives de protons, donc d’antimatière et un neutron

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

Le Covid-19 se banalise mais reste un problème de santé publiqueBien loin de l'effroi des premiers temps de la pandémie, qui a débuté il y a quatre ans, le Covid-19 s'est banalisé après être devenu moins dangereux. Mais il reste un problème important de santé publique, avec des spécificités persistantes par rapport à d'autres maladies.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »