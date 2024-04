La Russie demande à l'Ukraine d'extrader le chef des services secrets ukrainiens

La Russie a annoncé ce dimanche 31 mars avoir demandé à l’Ukraine d’extrader le chef des services secrets ukrainiens (SBU) et d’autres personnes qui, selon elle, sont impliqués dans des "attaques terroristes" sur son sol. Kiev a aussitôt rejeté ces demandes, jugées "sans valeur" et "cyniques".

Le ministère russe des Affaires étrangères a dit dans un communiqué avoir demandé aux autorités ukrainiennes "d’arrêter et d’extrader immédiatement" le chef du SBU, Vassyl Maliouk, et d’autres personnes, en invoquant deux conventions internationales contre le terrorisme. Pour Kiev, des demandes "cyniques" et "sans valeur" "La partie russe exige que le régime de Kiev cesse immédiatement tout soutien aux activités terroristes, extrade les responsables et indemnise les victimes pour les dommages causés", ajoute le communiqué. En réponse, le SBU a qualifié ces demandes de "sans valeur" et "cyniques

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



