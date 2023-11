Rares sont les esprits capables de prendre du recul sur les événements dont ils sont contemporains. Thucydide le fit dans sa « Guerre du Péloponnèse » en prenant soin autant qu’il est possible de distinguer les discours des dirigeants du motif réel de leurs actes.

Suivant le chemin tracé par ce père de l’histoire, Timothy Snyder, le fameux auteur des « Terres de sang » (2012), tente à son tour l’exercice dans un nouvel et passionnant ouvrage « la Route pour la servitude » paru chez Gallimard le 26 octobre.

Noyade dans la Sarthe : un homme retrouvé mort dans un étangUn homme a été retrouvé mort dans un étang de la Sarthe. Les circonstances de cette noyade sont encore inconnues. Lire la suite ⮕

La route pour la servitude : un nouvel ouvrage sur le déclin démocratiqueL'historien américain Timothy Snyder publie un livre intitulé 'La route pour la servitude', dans lequel il analyse le déclin démocratique et les totalitarismes du XXIe siècle. Il appelle l'Union européenne à accorder le statut de membre à l'Ukraine. Lire la suite ⮕

35 morts dans un accident de la route en ÉgypteUn carambolage sur la route reliant Le Caire à Alexandrie a causé la mort de 35 personnes, dont 18 ont été carbonisées. Les accidents de la circulation sont fréquents en Égypte en raison des routes mal entretenues et du non-respect du code de la route. Les images montrent des véhicules carbonisés et des badauds dans un épais nuage de fumée noire. En 2021, 7 000 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation dans le pays. Lire la suite ⮕

Un homme de 82 ans décède dans un accident de la route en Maine-et-LoireUn homme de 82 ans est décédé après avoir été percuté par une voiture alors qu'il traversait un passage piéton avec un chariot à Châteauneuf-sur-Sarthe, dans le nord du Maine-et-Loire. Lire la suite ⮕

Un mort et un blessé grave dans un accident de la route à DiebolsheimUne personne est décédée et une autre a été gravement blessée dans un accident de la route sur la RD211 à Diebolsheim. L'accident s'est produit peu après 16 heures et a impliqué un seul véhicule. Les secours ont rapidement été déployés sur place, avec l'intervention de 17 pompiers et d'un hélicoptère de la sécurité civile. Lire la suite ⮕

Le vélo électrique le plus fou de l'année : une visite dans son lieu de fabricationDécouvrez où et comment est fabriqué le vélo électrique le plus incroyable de l'année, selon Moustache J. Lire la suite ⮕