La Réunion ciblée par plusieurs alertes à la bombe, «aucune menace réelle détectée», selon le prefet

, mais"aucune menace réelle n'a été détectée à cette heure", a indiqué le préfet de La Réunion dans un communiqué. "Une dizaine d'alertes à la bombe a eu lieu ce lundi matin, majoritairement dans des établissements scolaires, mais également dans un centre commercial, une mairie et dans les transports en commun", a informé le représentant de l'État.

Les premières alertes ont été lancées peu après le début des cours dans deux lycées du Tampon (Sud de La Réunion) et deux lycées de Saint-Denis, qui venaient de rouvrir leurs portes après 15 jours de vacances. Élèves et personnels ont immédiatement été évacués. Les forces de l'ordre, dont les démineurs, et les services de secours ont établi des périmètres de sécurité.

Moins d'une heure plus tard, cinq collèges de Saint-Denis étaient à leur tour mis en alerte. Trois de ces établissements ont été évacués. Plus tard dans la journée, des alertes à la bombe avaient également lieu à la mairie de Saint-Denis, dans un centre commercial de cette même ville"et dans les transports en commun", a indiqué la préfecture. headtopics.com

