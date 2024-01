La rencontre de Michelle et Barack Obama

Leur histoire pourrait être le scénario d'une série. Michelle Robinson, qui se fera appeler Madame Obama quelques années plus tard, et Barack Obama se rencontrent à Chicago, la fin des années 1980, au sein d'un cabinet d'avocats. S'ils sont tous les deux sont diplômés de la célèbre faculté d'Harvard, ce n'est cependant pas sur les bancs de l'université qu'ils se côtoient, mais au cabinet d'avocat Sidley Austin. C'est là-bas qu'en 1989, Barack Obama effectue un stage.

Michelle Robinson, quant à elle, est chargée de former et conseiller le nouvel arrivant. Pour son premier jour, l'intéressé arrive en retard, ce qui a le don d'agacer la jeune avocate, comme le raconte Michelle Obama dans son autobiographie intitulée Devenir et parue aux éditions Fayard en 2018. De son côté, Barack Obama ne tarde pas à tomber sous le charme de sa maîtresse de stage : 'Je me rappelle avoir été marqué par sa grande taille et par sa beauté', confie-t-il à O, The Oprah Magazine en 200





