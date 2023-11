La rémunération, un enjeu crucial pour les cadres

La rémunération est devenue un enjeu crucial pour les cadres : d’après l’Apec, 48% d’entre eux seraient prêts à quitter leur entreprise pour une meilleure rémunération, une proportion en hausse de 8 points en deux ans. En effet, les changements d’employeur se traduisent souvent par une augmentation salariale pour les candidats, révélant que la rémunération n’est plus seulement une compensation mais un véritable symbole de reconnaissance professionnelle.

Et bonne nouvelle : certains postes, tels que les gestionnaires de paie, les directeurs de projet ou encore les office managers, ont la cote auprès des recruteurs. Autant de professions qui devraient en effet voir leur rémunération fortement évoluer l’année prochaine, d’après le guide des salaires 2024 de Robert Half, un cabinet de recrutement spécialisé dans les secteurs clés de l’entreprise (finance et comptabilité, technologies de l’information (IT), ressources humaines, juridique, fonctions commerciales





