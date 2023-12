La reine Letizia d'Espagne : une passion pour la culture

Il s’agit là du premier statement d’une future reine qui, très vite, jouit d’une excellente réputation dans le monde de la culture. Dès son arrivée au palais de la Zarzuela, les médias s’empressent de relater ses escapades entre amis à des concerts de rock et ses sorties au cinéma avec son prince charmant, qu’elle semble vouloir arracher aux milieux huppés auxquels il est habitué.

« Elle aime vraiment le groupe Los Planetas, ce n’est pas une pose, et grâce à elle, j’ai découvert Banksy », nous confiait l’un de ses proches en 2016, deux ans après le couronnement de Felipe VI à la tête d’une monarchie espagnole « rénovée pour des temps nouveaux ». Alors qu’elle s’apprête à fêter sa première décennie en tant que reine consort, Letizia peut se targuer d’avoir construit une image solide et moderne, fidèle à cette passion que son père vantait tant. Depuis 2007, l’ancienne journaliste a son propre agenda. Son intérêt pour la culture, qui, comme le souligne son entourage, est chez elle « un réglage par défaut », semble donner du sens à son activit





