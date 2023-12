La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur adopte son deuxième budget vert

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a adopté, vendredi 15 décembre, son deuxième « budget vert » pour répondre aux défis écologiques. Alors que la Cop 28 s'est achevée à Dubaï sur un accord qui appelle, pour la première fois, les pays à abandonner progressivement les combustibles fossiles, la Région Sud a adopté son « deuxième budget vert ». Initiée en 2023, la démarche 'budget vert' vise à conditionner les choix budgétaires aux enjeux environnementaux.

Concrètement, cela signifie que la Région applique un critère climat dans tous les dossiers qu'elle soutient. Objectif ? Atteindre la neutralité carbone en 2040. Réunis en séance plénière, vendredi 15 décembre, les conseillers régionaux ont adopté un budget primitif 2024 d'un montant de 3,2 milliards d'euros, soit 13,4 % de plus qu'en 2023. Cette augmentation s'explique notamment par des dépenses d'investissement en hausse pour les transports ferroviaires et les lycée





