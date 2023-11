La Région Occitanie étend la gratuité des transports aux jeunes occitans

La Région Occitanie va franchir une étape de plus vers la gratuité totale des transports dont elle a la charge : trains et bus régionaux. Le 22 décembre prochain, au lendemain de la gratuité des transports dans la Métropole de Montpellier, la collectivité va étendre son dispositif de "gratuité d'usage" à tous les jeunes occitans âgés de 12 à 26 ans.

Outre les 180 000 élèves transportés chaque jour gratuitement, un million de personnes environ vont pouvoir bénéficier des nombreux dispositifs permettant de se déplacer sans presque débourser un seul euro. "Il s'agit d'une politique inédite, unique et exemplaire en France", estime la présidente Carole Delga. Une façon de concilier "écologie et pouvoir d'achat. Nous avons décidé de ne pas choisir entre la planète et le porte-monnaie

