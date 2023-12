La réforme des retraites ne passe pas La première moitié de l’année 2023 s’est révélée quelque peu agitée sur le terrain politique. Et la première séquence de ce premier semestre l’occuper presque en entier, avec une longue série de manifestations – une quinzaine au total – qui secouent l’Ariège comme le reste du pays contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement.

Le premier épisode se joue le 19 janvier, avec un rassemblement à Foix que les syndicats qualifient d’ores et déjà d’historique, et pour cause : avec 5 000 personnes dans la rue selon la police et 11 000 selon les syndicats, rarement a-t-on vu autant de monde battre le pavé fuxéen. Plus de deux mois plus tard, le 23 mars, le record est pourtant battu à l’occasion de la neuvième manifestation, assortie comme auparavant d’un blocage de Foix : les syndicats dénombrent 18 000 manifestants – quand la police, elle, n’en compte toujours que 5 000. Trois jours plus tôt, le texte a été adopté définitivement par le Séna





ladepeche31 » / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.