La reconstruction de Boutcha, ville meurtrie par la guerre

Il y a deux ans tout juste, le monde découvrait les massacres de civils ukrainiens à Boutcha, en grande banlieue de Kiev. Plus de 500 habitants, assassinés par l'armée russe. Boutcha refuse pourtant aujourd'hui l'étiquette de ville-martyre, reconstruit à tout-va pour tenter de tourner la page. Cela fait 4 mois que Dmitri rénove le quartier. Isoler les façades, les fondations, remplacer toutes les fenêtres de ces habitations criblées de balles il y a deux ans : le chef de chantier en est fier.

"Le pays est encore en guerre, mais nous sommes déjà en train de nous relever. Ces immeubles, c'est comme mes enfants : je les vois grandir sous mes yeux." Le nouvel enduit est moderne : blanc et gris… De l'extérieur, ces petits immeubles soviétiques en sont méconnaissables… Mais certains s'interrogent. Serguei descend de son vélo, son petit chien les pattes posées sur le guido

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



franceinter / 🏆 33. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Paris 2024 : des primes de 500 à 1 500 euros pour les fonctionnaires mobilisésLes agents de la fonction publique mobilisés pendant les Jeux olympiques toucheront des primes, a confirmé Stanislas Guerini, ministre de la Fonction publique.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Plus de 500 internautes ont donné leur avis sur cette montre connectée : ils l’adorentAvec plus de 500 critiques positives, cette montre connectée à petit prix et aux multiples fonctionnalités a su conquérir le cœur des utilisateurs.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Grève de la fonction publique : à Nantes, plus de 2 500 personnes mobiliséesCe mardi 19 mars, huit syndicats ont lancé un appel à la grève aux 5,7 millions de fonctionnaires pour « des mesures générales pour les salaires ». À Nantes, plus de 2 500 personnes sont rassemblées devant la préfecture.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

'Une responsabilité particulière': plus de 500 scientifiques demandent à la France de freiner les...557 scientifiques ont demandé dans une lettre ouverte mercredi 6 mars à la France 'de prendre des mesures' pour contrôler les importations de cuisses de grenouilles qui menacent certaines espèces.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Le PC gamer « le plus léger du monde » profite d’une belle remise de 500 eurosEst-ce qu'une fiche technique taillée aussi bien pour le jeu que pour logiciels créatifs rentre dans un ultrabook ? HP l’affirme et le prouve avec son nouvel HP Omen Transcend 14. Un laptop fort d’une puce Intel Core Ultra, d’une carte graphique Nvidia RTX 40 et d'un poids sous la barre des 2 kg.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Le prince Harry a fait perdre plus de 500 000 euros au contribuable anglais : voici pourquoiLe 28 février 2024, le prince Harry a perdu son procès contre le ministère de l'Intérieur. Une procédure qui a coûté plus de 500 000 euros au contribuable anglais pour lutter contre deux demandes de révision judiciaire du duc de Sussex, après avoir vu son dispositif de sécurité revu à la baisse suite à son départ du Royaume-Uni en 2020.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »